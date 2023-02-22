Володин объяснил приостановку участия России в ДСНВ

США разрушили архитектуру международной стабильности, прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения России по вопросам глобальной безопасности. Об этом заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. Сегодня Госдума рассмотрит инициативу Владимира Владимировича Путина "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". <…> Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что сложившаяся обстановка - итог внешней политики Вашингтона.
"Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия", - резюмировал он.
О решении приостановить участие России в СНВ-3 президент РФ Владимир Путин объявил во вторник, выступая с посланием Федеральному собранию. Он пояснил, что давно назрели изменения: в НАТО, помимо США, есть и другие ядерные державы. И перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент.
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент РФ. Указывается также, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.