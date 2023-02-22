В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
18 минут назад

Небензя: Запад не заинтересован в расследовании по «Северному потоку»

Елена Прошина

Запад на самом деле не заинтересован в объективном расследовании диверсии на «Северном потоке». К такому выводу пришел постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, обсуждая первый раунд консультаций по проекту резолюции РФ о создании комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Об этом пишут РИА Новости.

Небензя: Запад не заинтересован в расследовании по «Северному потоку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Небензя указал, что эксперты приступили к обсуждению предложенного Россией текста, однако уже после первого раунда у него сложилось негативное впечатление.

«Западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы…, что, разумеется, только усиливает наши подозрения», — считает он.

Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генеральному секретарю организации создать комиссию для расследования обстоятельств взрывов на «Северных потоках».

Агентство напоминает, что инцидент произошел 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Дания, Германия и Швеция допускают, что речь идет о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что сроки ремонта газопроводов при таких повреждениях оценить невозможно.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий