Небензя: Запад не заинтересован в расследовании по «Северному потоку»

Запад на самом деле не заинтересован в объективном расследовании диверсии на «Северном потоке». К такому выводу пришел постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, обсуждая первый раунд консультаций по проекту резолюции РФ о создании комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Об этом пишут РИА Новости.

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Небензя указал, что эксперты приступили к обсуждению предложенного Россией текста, однако уже после первого раунда у него сложилось негативное впечатление.

«Западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы…, что, разумеется, только усиливает наши подозрения», — считает он.

Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генеральному секретарю организации создать комиссию для расследования обстоятельств взрывов на «Северных потоках».