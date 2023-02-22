Небензя: Запад не заинтересован в расследовании по «Северному потоку»

Запад на самом деле не заинтересован в объективном расследовании диверсии на «Северном потоке». К такому выводу пришел постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, обсуждая первый раунд консультаций по проекту резолюции РФ о создании комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Об этом пишут РИА Новости.
Небензя указал, что эксперты приступили к обсуждению предложенного Россией текста, однако уже после первого раунда у него сложилось негативное впечатление.
«Западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы…, что, разумеется, только усиливает наши подозрения», — считает он.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генеральному секретарю организации создать комиссию для расследования обстоятельств взрывов на «Северных потоках».
Агентство напоминает, что инцидент произошел 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Дания, Германия и Швеция допускают, что речь идет о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что сроки ремонта газопроводов при таких повреждениях оценить невозможно.