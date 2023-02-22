Кабмин РФ обсудит часовой пояс в новых регионах и северный завоз

Правительство России проведет в среду очередное еженедельное заседание - оно будет первым после оглашенного накануне послания президента Федеральному собранию, где были обозначены основные векторы развития страны на ближайшее время.

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В повестке обсуждения кабмина, в том числе несколько инициатив, связанных с развитием новых регионов страны. Среди них - законопроект, определяющий часовой пояс на этих территориях. Планируется, что он будет московским.

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"В настоящее время федеральным законом не установлен порядок исчисления времени в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Законопроект направлен на включение в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3), этих регионов", - говорится в сопроводительных материалах к заседанию.

Еще один документ касается медицины на новых территориях РФ. Планируется выделить этим регионам средства на продолжение в 2023 году углубленных профилактических медосмотров детей.

Либерализация экономических преступлений

Кабмин также обсудит в среду законопроект, который направлен на либерализацию уголовной ответственности за некоторые финансовые преступления - связанные с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей. Акцент на этом не раз делал президент РФ Владимир Путин, в том числе в оглашенном накануне послании. Он предложил пересмотреть несколько норм уголовного законодательства России и активнее двигаться к декриминализации экономических преступлений.

Ранее глава государства отмечал, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия.

Еще один законопроект, вынесенный на заседание, касается создания Единого государственного реестра адвокатов РФ. Предполагается, что он станет "единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах".

Северный завоз

Правительством будет рассматриваться и законопроект "О северном завозе". Он должен сформировать комплексную систему в этой сфере, основанную на цифровых технологиях и принципах эффективного распределения полномочий, планирования, оптимизации процессов и управления рисками. Это необходимо, чтобы обеспечить условия для жизни людей и стабильной работы организаций социальной сферы, ЖКХ и энергетики на северных территориях.

Чтобы выполнить положения этого законопроекта, планируется внести изменения в несколько законодательных норм.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются в изоляции из-за сложных климатических условий.

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