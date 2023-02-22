Минздрав утвердил список лекарств для продажи онлайн

Минздрав утвердил список рецептурных препаратов, которые можно будет купить онлайн. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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«Утвержден перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта», - приводит ее сообщение ТАСС.

Дистанционная продажа препаратов из данного списка, который зарегистрирован в Минюсте, стартует первого марта в ряде регионов России. В частности, она будет доступна в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

При этом отмечается, что перечень содержит в себе всего 904 наименования, среди которых нет психотропных и сильнодействующих лекарств, а также препаратов предметно-количественного учета.