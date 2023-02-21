Постпредство РФ: Запад помешал провести СБ ООН по "Северным потокам"

Западные страны помешали проведению заседания Совбеза ООН по взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в удобное России время. Об этом у себя в Telegram-канале заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что Москва просила провести заседание 22 февраля в 15:00 по московскому времени, но его назначили на сегодня, 21 февраля, на 23:00.

«Не дали-таки старшие западники мальтийцам (председательствующим в СБ ООН в феврале) назначить заседание в удобное для нас время, чтобы не "смазать" эффект от возобновляющейся в то же время чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине», — написал Полянский.

По его словам, от России на заседании выступят американский экономист Джеффри Сакс и экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.