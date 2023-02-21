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51 минуту назад

WSJ: новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России

ТАСС

Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

WSJ узнала детали о новых антироссийских санкциях США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, в санкционный список США будут внесены "губернаторы и члены семей российских чиновников". Кроме того, ограничительные меры, по сведениям издания, будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также "сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций". Ожидается, что Министерство финансов США представит обновленный санкционный список по РФ на этой неделе.

Политика,Казначейство США,
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