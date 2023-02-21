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22 минуты назад

Россия поставила ультиматум перед США для возвращения в ДСНВ

News.ru

МИД России опубликовал официальное заявление, в котором обвинил США в нарушении договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Дипведомство потребовала от Вашингтона принять меры по деэскалации ситуации, чтобы Россия и Соединенные Штаты смогли снова вернутся к соблюдению договора.

Россия поставила ультиматум перед США для возвращения в ДСНВ
Фото: News.ruNews.ru

В Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены, — говорится в сообщении дипведомства.

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МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что их ведомства игнорируют «взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями» — наращивают противоракетную оборону в ее качественном и количественном значениях. Также Вашингтон нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон. США исключили из расчёта по Договору более ста единиц американских СНВ, которые переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне возможность надежно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ.

Ранее представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки должны вернуться к выполнению своих обязательств в рамках. Он отметил, что договоренность между двумя ядерными державами обеспечивала безопасность не только им, но и другим государствам.

Политика,Антониу Гутерриш,Стефан Дюжаррик,МИД России,ООН,
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