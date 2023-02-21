Захарова отреагировала на слова США о непричастности к теракту на «Севпотоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США врут о том, что не причастны к взрывам «Северных потоков» в Балтийском море. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

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«Мы понимаем, что они понимают, что все понимают, что это ложь», – написала она.

Захарова также отметила, что все желающие могут ознакомиться с расследованием Сеймура Херша, в котором журналист со ссылкой на источник «со знанием оперативного планирования» утверждает, что диверсия на газопроводе была делом рук Белого дома. Кроме того, по мнению Захаровой, США являются единственной стороной, которой было выгодно нарушить работу «Северных потоков».

В качестве подтверждения своих слов представитель МИД России привела примеры других случаев, когда Вашингтон обвиняли во вранье. Так, Захарова напомнила про вмешательство Белого дома во внутренние дела Гаити, а также инцидент с пробиркой госсекретаря США Колина Пауэлла. «Так в какой мере США не причастны к подрывам “Северных потоков”: в такой же, как к убийству президента Гаити, или как к обману с пробирками для вторжения в Ирак?», – подытожила она.