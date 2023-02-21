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30 минут назад

Захарова прокомментировала слова Белого дома о непричастности к теракту на «Северных потоках»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США врут о том, что не причастны к взрывам «Северных потоков» в Балтийском море. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова отреагировала на слова США о непричастности к теракту на «Севпотоках»
Фото: ТАССТАСС

«Мы понимаем, что они понимают, что все понимают, что это ложь», – написала она.

Захарова также отметила, что все желающие могут ознакомиться с расследованием Сеймура Херша, в котором журналист со ссылкой на источник «со знанием оперативного планирования» утверждает, что диверсия на газопроводе была делом рук Белого дома. Кроме того, по мнению Захаровой, США являются единственной стороной, которой было выгодно нарушить работу «Северных потоков».

В качестве подтверждения своих слов представитель МИД России привела примеры других случаев, когда Вашингтон обвиняли во вранье. Так, Захарова напомнила про вмешательство Белого дома во внутренние дела Гаити, а также инцидент с пробиркой госсекретаря США Колина Пауэлла. «Так в какой мере США не причастны к подрывам “Северных потоков”: в такой же, как к убийству президента Гаити, или как к обману с пробирками для вторжения в Ирак?», – подытожила она.

Ранее Захарова отреагировала на визит Байдена в Киев вопросом о религии.

Политика,Сеймур Херш,Колин Пауэлл,Мария Захарова,МИД России,
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