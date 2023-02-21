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30 минут назад

МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ

Lenta.ruиещё 2

США существенным образом нарушали ключевые положения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, американская сторона нарушает положения о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон, отметили в МИД. Так, Вашингтон нелегитимно и в одностороннем порядке исключил из засчета по Договору более 100 единиц оружия, переименовав их таким образом, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявив их переоборудованными без предоставления доказательств российской стороне.

«Неоднократно указывали на это явное и прямое нарушение», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, США пытались «прощупать» защищенность ряда российских объектов СНВ, заявленных по договору, говорится в заявлении.

«Вооруженные атаки на них, предпринятые марионеточным режимом в Киеве, были осуществлены при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии Вашингтона», — отметили в МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, при этом не исполняя свои.

Позже Совет нацбезопасности США выразил готовность вернуться к переговорам с Россией по теме ДСНВ. МИД России отметил, что Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором, несмотря на приостановку его действия.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,МИД России,НАТО,
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