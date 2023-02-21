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17 минут назад

Захарова оценила обращение Байдена к россиянам

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Джо Байдена, в котором он обратился к гражданам РФ и заверил их в якобы отсутствии враждебности со стороны Запада и НАТО. В своем Telegram-канале она отметила, что в русском языке есть слово, обозначающее вариант хуже, чем враг.

Захарова оценила обращение Байдена к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Байден: «Я обращаюсь к вам, россияне. НАТО и Запад вам не враг, как [президент России Владимир] Путин сказал сегодня». В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», — написала Захарова.

Свое обращение к россиянам Байден сделал из Польши, выступая в Варшаве после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В частности, президент США отмечал, что западные страны не собираются нападать на Россию и не угрожают ей. Он также подчеркивал, что Путин может «одним словом» остановить конфликт на Украине.

Ранее Путин заявил, что Запад прямо причастен к попыткам Украины нанести удары по базам стратегической авиации России.

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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