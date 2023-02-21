Песков: у коллективного Запада есть один босс, как и у НАТО

"Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США", - сказал представитель Кремля.

Он указал, что это ни для кого не является секретом. Ранее Володин выразил мнение, что политика Соединенных Штатов и коллективного Запада построена на лжи. До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад провалил свой "крестовый поход", направленный на изоляцию Российской Федерации от остального мира.