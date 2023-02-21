В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
34 минуты назад

Песков: у коллективного Запада есть один босс, как и у НАТО

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что коллективным Западом управляет один босс, как и НАТО управляется США.

Песков: у коллективного Запада есть один босс, как и у НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США", - сказал представитель Кремля.

Он указал, что это ни для кого не является секретом. Ранее Володин выразил мнение, что политика Соединенных Штатов и коллективного Запада построена на лжи. До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад провалил свой "крестовый поход", направленный на изоляцию Российской Федерации от остального мира.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий