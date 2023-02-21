Лавров: визит Байдена в Киев является спектаклем

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

По его словам, «все работает именно в этом ключе и с точки зрения бывших западных коллег, и с точки зрения спасения нацистского режима». Лавров назвал эти попытки «бесперспективными».

Напомним, что 20 февраля Байден посетил Киев с не анонсированным визитом. Позже, в тот же день, США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.