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13 минут назад

Лавров: визит Байдена в Киев является спектаклем

Елена Прошина

Визит президента США Джо Байдена в Киев и анонсированный новый пакет военной помощи Украине являются спектаклем. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Лавров: визит Байдена в Киев является спектаклем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

По его словам, «все работает именно в этом ключе и с точки зрения бывших западных коллег, и с точки зрения спасения нацистского режима». Лавров назвал эти попытки «бесперспективными».

Напомним, что 20 февраля Байден посетил Киев с не анонсированным визитом. Позже, в тот же день, США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,
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