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1 час назад

В Кремле назвали основную цель России в ядерном вопросе

Lenta.ru

Основная цель России в ядерном вопросе — убедиться, что паритет продолжает соблюдаться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле назвали основную цель России в ядерном вопросе
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а лишь приостанавливает свое участие в нем.

«Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО. К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Песков.

По его мнению, России стоит учитывать и ядерный потенциал Германии и Франции.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что США приостановкой ДСНВ получили по заслугам из-за антироссийской политики.

Россия приостановила участие в ДСНВ

21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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