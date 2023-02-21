В Кремле назвали основную цель России в ядерном вопросе

«Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО. К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Песков.