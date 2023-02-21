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11 минут назад

Кадыров порассуждал о «священной войне»

Lenta.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у него нет сомнений в победе России в «священной войне». Свои рассуждения он опубликовал во вторник, 21 февраля, в Telegram-канале.

Кадыров порассуждал о «священной войне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не Россия развязала войну, но она ее остановит! Мы сегодня на священной войне против приспешников сатаны и нет никаких сомнений в нашей победе», — сообщил Кадыров, комментируя речь президента России ВладВладимира Путина во время его послания ФедеФедеральному собранию.

Кадыров отметил, что значительную часть послания президент посвятил международной политике, и добавил, что поддерживает решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). Он заявил, что это решение стало неожиданностью для представителей недружественных стран, у которых, по его словам, не получится «играть с великой державой в кошки-мышки».

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Путин отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,
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