Кадыров порассуждал о «священной войне»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у него нет сомнений в победе России в «священной войне». Свои рассуждения он опубликовал во вторник, 21 февраля, в Telegram-канале.

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«Не Россия развязала войну, но она ее остановит! Мы сегодня на священной войне против приспешников сатаны и нет никаких сомнений в нашей победе», — сообщил Кадыров, комментируя речь президента России ВладВладимира Путина во время его послания ФедеФедеральному собранию.

Кадыров отметил, что значительную часть послания президент посвятил международной политике, и добавил, что поддерживает решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). Он заявил, что это решение стало неожиданностью для представителей недружественных стран, у которых, по его словам, не получится «играть с великой державой в кошки-мышки».

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Путин отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.