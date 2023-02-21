Си Цзиньпин посетит Россию

Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные с этим планом.

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«Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта, а люди, знакомые с планами поездки господина Си, говорят, что встреча с господином Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить призывы к неприменению ядерного оружия», — пишет издание.

21 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел встречу с руководителем канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И.