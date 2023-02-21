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26 минут назад

WSJ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы посетит Россию

Газета.Ru

Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные с этим планом.

Си Цзиньпин посетит Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта, а люди, знакомые с планами поездки господина Си, говорят, что встреча с господином Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить призывы к неприменению ядерного оружия», — пишет издание.

21 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел встречу с руководителем канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И.

Ранее сообщалось, что Китай разработал план по мирному урегулированию украинского конфликта, с которым ознакомилось Bloomberg. Агентство сообщало, что США и их союзники испытывают беспокойство по поводу того, что китайская инициатива может найти отклик в странах «глобального Юга» и потенциально привлечь голоса в ООН.

Политика,Николай Патрушев,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ООН,Совет безопасности РФ,
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