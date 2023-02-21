Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия РФ в ДСНВ

Президент РФ внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия для России Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Парламент рассмотрит его безотлагательно.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального закона в комитеты ГД по международным делам и обороне.

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"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - сказал парламентским журналистам спикер.

Напомним, Договор был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении действия документа принимается президентом РФ, говорится в поправках. Согласно им, закон вступает в силу со дня его официального опубликования. В пояснительной записке говорится, что каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность, при этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности.

Ранее Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к этой теме, Россия должна для себя понять, "на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания", как будут учитываться их стратегические арсеналы.