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46 минут назад

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Российская Газетаиещё 20

Президент РФ внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия для России Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Парламент рассмотрит его безотлагательно.

Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия РФ в ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального закона в комитеты ГД по международным делам и обороне.

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"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - сказал парламентским журналистам спикер.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представлять президента России при рассмотрении парламентом вопроса о приостановлении участия РФ в договоре. Соответствующее распоряжение главы государства Владимира Путина также опубликовано.

Напомним, Договор был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении действия документа принимается президентом РФ, говорится в поправках. Согласно им, закон вступает в силу со дня его официального опубликования. В пояснительной записке говорится, что каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность, при этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности.

США получили по заслугам: Медведев о приостановке ДСНВ

Ранее Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к этой теме, Россия должна для себя понять, "на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания", как будут учитываться их стратегические арсеналы.

Россия, несмотря на решение о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, на время его срока действия продолжит соблюдать предусмотренные им количественные ограничения, заявили в МИД РФ. Решение Москвы о приостановке ее участия в ДСНВ обратимо, добавили там.

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