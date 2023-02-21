Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о приостановке участия РФ в ДСНВ, который в настоящее время остается последним действующим соглашением в области контроля за стратегическими вооружениями.

Чиновник подчеркнул, что победа одной из сторон в ядерной войне невозможна, соответственно, она не должна вестись.

Прайс напомнил, что российские официальные лица неоднократно подтверждали приверженность идее о недопущении ядерного конфликта держав.

Представитель Госдепа призвал Россию придерживаться своих обязательств. Кроме того, он попросил прекратить «бряцание» ядерным оружием.