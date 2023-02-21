Вашингтон призывает Россию придерживаться ранее достигнутых соглашений о недопущении ядерного конфликта, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Он добавил, что Москве следует прекратить «бряцание» ядерным оружием, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о приостановке участия РФ в ДСНВ, который в настоящее время остается последним действующим соглашением в области контроля за стратегическими вооружениями.
Чиновник подчеркнул, что победа одной из сторон в ядерной войне невозможна, соответственно, она не должна вестись.
Прайс напомнил, что российские официальные лица неоднократно подтверждали приверженность идее о недопущении ядерного конфликта держав.
Представитель Госдепа призвал Россию придерживаться своих обязательств. Кроме того, он попросил прекратить «бряцание» ядерным оружием.
По его мнению, Москве необходимо вести себя ответственно на фоне сложной международной повестки.