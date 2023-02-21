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16 минут назад

США призвали Россию прекратить "бряцать ядерным оружием"

Илья Родин

Вашингтон призывает Россию придерживаться ранее достигнутых соглашений о недопущении ядерного конфликта, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Он добавил, что Москве следует прекратить «бряцание» ядерным оружием, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о приостановке участия РФ в ДСНВ, который в настоящее время остается последним действующим соглашением в области контроля за стратегическими вооружениями.

Чиновник подчеркнул, что победа одной из сторон в ядерной войне невозможна, соответственно, она не должна вестись.

Прайс напомнил, что российские официальные лица неоднократно подтверждали приверженность идее о недопущении ядерного конфликта держав.

Столтенберг отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ

Представитель Госдепа призвал Россию придерживаться своих обязательств. Кроме того, он попросил прекратить «бряцание» ядерным оружием.

По его мнению, Москве необходимо вести себя ответственно на фоне сложной международной повестки.

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