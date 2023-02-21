Посла Бангладеш вызвали в МИД РФ

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением властей республики запретить заход в свои порты российским судам. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

"В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", - указали в министерстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, этот шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и "может негативно сказаться на перспективах сотрудничества в различных областях".