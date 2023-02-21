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40 минут назад

Посла Бангладеш вызвали в МИД РФ

ТАСС

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением властей республики запретить заход в свои порты российским судам. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Посла Бангладеш вызвали в МИД РФ
Фото: ТАССТАСС

"В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", - указали в министерстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, этот шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и "может негативно сказаться на перспективах сотрудничества в различных областях".

На минувшей неделе посольство РФ в Дакке подтвердило ТАСС запрет на заход 69 российских судов в порты республики, однако, как подчеркнули в дипмиссии, этот шаг не означает прекращения импорта товаров РФ этой страной. Как отметила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение Дакки было принято не по собственной инициативе, а под угрозой применения вторичных санкций со стороны США.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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