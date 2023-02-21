Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что с приостановкой договора о стратегических наступательных вооружениях-3 США «получили то, что заслужили». Об этом сообщает Медведев написал в своём англоязычном Twitter-аккаунте.
«США получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой», – написал он.
Медведев также считает, что воевать с Россией, рассчитывая на то, что в вопросе стратегической стабильности всё останется как прежде, нельзя.
«Поделом вам!», – добавил зампред Совбеза.
Напомним, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке участия страны в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений-3 (ДНСВ-3). ДСНВ – соглашение, обязывающее Россию и США проводить регулярные инспекции на стратегических объектах друг друга. При этом ещё летом 2022 года Россия не допустила инспекцию на свои объекты, сославшись на помеху в виде санкций.