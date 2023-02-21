Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что с приостановкой договора о стратегических наступательных вооружениях-3 США «получили то, что заслужили». Об этом сообщает Медведев написал в своём англоязычном Twitter-аккаунте.

«США получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой», – написал он.

Медведев также считает, что воевать с Россией, рассчитывая на то, что в вопросе стратегической стабильности всё останется как прежде, нельзя.

«Поделом вам!», – добавил зампред Совбеза.