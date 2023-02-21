Собянин: В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу
В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», - написал Сергей Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что в своем послании президент России Владимир Путин подвел итоги нынешнего сложного периода в жизни страны, дал оценку работе всех органов власти.
«Очень важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны», - отметил мэр.
Также Сергей Собянин подчеркнул, что боевые действия на Украине пока еще продолжаются.
«И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», - заключил Сергей Собянин.