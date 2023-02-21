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7 минут назад

Российский посол рассказал об угрозах Запада президенту Сербии

Алиса Селезнёва

Западные государства угрожают президенту Сербии Александру Вучичу вторичными сакциями из-за его отказа присоединяться к давлению на Россию. Об этом рассказал в интервью газете «Ведомости» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Российский посол рассказал об угрозах Запада президенту Сербии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Однако Сербия стала единственной страной-кандидатом в ЕС, которая не поддержала санкционное давление на Россию.

По словам российского дипломата, Запад угрожает Белграду «вторичными санкциями» за отказ присоединиться к атироссийской политике.

«Евросоюз и США пытаются доказать, что Сербия как еврокандидат должна пересмотреть свою внешнюю политику (…) Звучат угрозы и насчет возможного свертывания западных инвестиций», — пояснил Александр Боцан-Харченко.

По его словам, Сербии также угрожают блокировкой диалога о присоединении к ЕС и даже приостановкой безвизового режима. При этом реализация подобных угроз скажется на экономике страны.

Ранее Александр Вучич пообещал, что Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока такая позиция Белграда не поставит под угрозу жизненно важные интересы страны.

Политика,Александр Вучич,ЕС,
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