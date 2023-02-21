Российский посол рассказал об угрозах Запада президенту Сербии

Западные государства угрожают президенту Сербии Александру Вучичу вторичными сакциями из-за его отказа присоединяться к давлению на Россию. Об этом рассказал в интервью газете «Ведомости» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Однако Сербия стала единственной страной-кандидатом в ЕС, которая не поддержала санкционное давление на Россию.

По словам российского дипломата, Запад угрожает Белграду «вторичными санкциями» за отказ присоединиться к атироссийской политике.

«Евросоюз и США пытаются доказать, что Сербия как еврокандидат должна пересмотреть свою внешнюю политику (…) Звучат угрозы и насчет возможного свертывания западных инвестиций», — пояснил Александр Боцан-Харченко.

По его словам, Сербии также угрожают блокировкой диалога о присоединении к ЕС и даже приостановкой безвизового режима. При этом реализация подобных угроз скажется на экономике страны.