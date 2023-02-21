Ван И встретится с Патрушевым и Лавровым в РФ

Глава канцелярии комиссии по иностранным делами ЦК Компартии Китая Ван И в ходе визита в Россию встретится с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, на повестке переговоров стоит обсуждение графика контактов на высоком и высшем уровне, политические и экономические отношения России и Китая, а также актуальные события международной повестки, в том числе и конфликт на Украине.

Предположительно, Ван И также может встретиться и с президентом России Владимиром Путиным. 20 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что во время визита китайского чиновника глава государства будет находиться в Москве. Не исключено, что они обсудят подготовку к возможной поездке в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.