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48 минут назад

RTVI: Ван И встретится в России с Патрушевым и Лавровым

Никита Бородкин

Глава канцелярии комиссии по иностранным делами ЦК Компартии Китая Ван И в ходе визита в Россию встретится с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на собственный источник.

Ван И встретится с Патрушевым и Лавровым в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации канала, на повестке переговоров стоит обсуждение графика контактов на высоком и высшем уровне, политические и экономические отношения России и Китая, а также актуальные события международной повестки, в том числе и конфликт на Украине.

Предположительно, Ван И также может встретиться и с президентом России Владимиром Путиным. 20 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что во время визита китайского чиновника глава государства будет находиться в Москве. Не исключено, что они обсудят подготовку к возможной поездке в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

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Напомним, что Ван И должен прибыть в Москву во второй половине вторника, 21 февраля. Последние недели он находится в турне по странам Европы — он уже посетил Францию, Венгрию, Италию и Германию, где побывал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика,Николай Патрушев,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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