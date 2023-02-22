Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ

Вопрос о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) включили в повестку заседания Совета Федерации. Это стало известно из опубликованного на сайте верхней палаты парламента документа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно выложенному на странице Совета Федерации плану заседания, рассмотрение приостановки ДСНВ идет третьим пунктом повестки, сразу после зачитывания общей повестки 540-го заседания и выступления сенаторов по политическим и социальным вопросам.

Документ о приостановке ДСНВ внесен в Совет Федерации президентом, а в повестку заседания 22 февраля — комитетом по международным делам и комитетом по обороне и безопасности. В качестве докладчика выступит заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию накануне. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.