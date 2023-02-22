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54 минуты назад

Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ

Lenta.ruиещё 6

Вопрос о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) включили в повестку заседания Совета Федерации. Это стало известно из опубликованного на сайте верхней палаты парламента документа.

Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно выложенному на странице Совета Федерации плану заседания, рассмотрение приостановки ДСНВ идет третьим пунктом повестки, сразу после зачитывания общей повестки 540-го заседания и выступления сенаторов по политическим и социальным вопросам.

Документ о приостановке ДСНВ внесен в Совет Федерации президентом, а в повестку заседания 22 февраля — комитетом по международным делам и комитетом по обороне и безопасности. В качестве докладчика выступит заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию накануне. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Комментируя решение президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой договора получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой.

Политика,Константин Косачев,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Федеральное Собрание России,НАТО,Совет Федерации,
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