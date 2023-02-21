Американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что из-за расширяющейся вовлеченности США в боевые действия на стороне киевского режима главе американской дипмиссии сделали демарш.

В министерстве увидели ложь в заявлениях Вашингтона о том, что он не является стороной конфликта. Действия указывают на то, что это не так, отметили там. Речь идет, в частности, о передаче «целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры», заявили в МИД.

Там также отметила, что вооружение, поставляемое Украине, «представляют собой законную цель».