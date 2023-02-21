Путин отменил указ от 2012 года о внешнеполитическом курсе России

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ». Об этом пишет РИА Новости.

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Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указ 2012 года утратил силу в связи с «глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях». Там также говорится, что это связано с обеспечением национальных интересов России.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.