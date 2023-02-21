Путин отменил указ от 2012 года о внешнеполитическом курсе России

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ». Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указ 2012 года утратил силу в связи с «глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях». Там также говорится, что это связано с обеспечением национальных интересов России.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.
Напомним, в указе 2012 года отмечалось, что власти должны укреплять позиции страны на международных рынках, а также развивать ее как равноправного партнера на международной арене. В указе также говорилось, что РФ должна участвовать в различных международных форматах, таких как ШОС, БРИКС и G20.