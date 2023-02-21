Послание президента России Владимира Путина финансово просчитано, все ресурсы, необходимые для реализации озвученных предложений, есть в наличии, и Совет Федерации готов работать над изменением законодательства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По словам спикера верхней палаты парламента, она убедилась в финансовом обеспечении предложений, озвученных сегодня главой государства, «побеседовав с председателем правительства».

«Все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, они в наличии и, безусловно, будут исполнены», - подчеркнула в эфире телеканала «Россия-24» Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что Совет Федерации на заседании 22 февраля определит задачи, необходимые для реализации послания президента России.

Законодательство после послания надо будет менять, верхняя палата парламента к такой работе готова, заверила Матвиенко.