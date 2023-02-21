МИД РФ сообщил о вызове посла США Трейси

МИД России сообщил, что вызвал посла США в РФ Линн Трейси и сделал ей «демарш» в связи с расширением вовлеченности Соединенных Штатов в вооруженный конфликт на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.
«В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — сказано в сообщении.
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