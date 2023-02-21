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1 час назад

МИД России вызвал посла США Линн Трейси

Вечерняя Москва

Американский посол в Москве Линн Трейси вызвана в Министерство иностранных дел. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило ведомство.

МИД России сделал демарш послу США Линн Трейси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима, — говорится в сообщении.

В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта. Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, которые предполагают вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности, сообщает сайт МИД РФ.

Байден рассказал о цели визита в Киев

17 февраля посол Италии в России Джорджо Стараче был вызван в МИД в связи с отменой ряда выступлений российских исполнителей. В процессе разговора послу указали, что подобные действия свидетельствуют о дискриминации российских деятелей искусства со стороны итальянских властей.

Политика,СВО,Линн Трейси,МИД России,
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