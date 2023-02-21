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54 минуты назад

МИД: Вашингтон не должен мешать расследованию на «Северных потоках»

Lenta.ruиещё 2

Вашингтон не должен мешать расследованию взрывов на «Северных потоках», вмешательство США неприемлемо. Такое послание передали послу США в Москве Линн Трейси представители МИД России, официальное сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД: Вашингтон не должен мешать расследованию на «Северных потоках»
Фото: Kustbevakningen (Шведская береговая охрана) Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)

«С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных», — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона заявила послу США в Москве Линн Трейси о том, что курс Вашингтона в отношениях с Москвой контрпродуктивен, он усугубляет конфронтацию с Россией по всем направлениям.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах «Северных потоков», сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН. Он также сообщил, что голосование о проведении организацией расследования диверсий может пройти на следующей неделе.

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