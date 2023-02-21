Собянин: Задача президента помочь семьям участников СВО будет безусловно выполнена

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подвел итоги текущего периода в жизни страны, а также дал оценку работе всех органов власти. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Очень важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны, — отметил глава города.

Он также добавил, что поставленная российским лидером задача по окружению участников спецоперации и членов их семей «максимумом заботы и внимания» будет выполнена. Собянин рассказал, что в ближайшее время он подпишет соответствующий указ по этому поводу.

Российский лидер сформулировал задачи, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, а также здравоохранения и общего повышения качества жизни граждан, написал Собянин в Telegram-канале.