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41 минуту назад

Путин: фронт проходит через сердца миллионов людей в России

Алиса Селезнёва

Президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию напомнил о том, что россияне поддерживают бойцов, сражающихся на передовой, подчеркнув, что «фронт проходит через сердца миллионов людей». Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

Путин: фронт проходит через сердца миллионов людей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Путина выступает сегодня с посланием парламенту в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют члены Совета Федерации и Госдумы, а также участники специальной военной операции на Украине. На оглашение были аккредитованы и журналисты зарубежных СМИ из дружественных стран.

В ходе послания глава государства особо отметил, что сейчас в зоне спецоперации на Украине плечом к плечу сражаются жители всех российских регионов.

«Их тяжелый ратный труд находит мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов. Фронт проходит через сердца миллионов людей», - заявил Владимир Путин.

Зал встретил слова главы государства аплодисментами.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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