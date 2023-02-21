Путин призвал не заниматься «штурмовщиной» при реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию призвал не заниматься «штурмовщиной» при реализации нацпроектов в ущерб качеству возводимых объектов. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

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В своей речи Путин потребовал от глав регионов четко выдерживать планы строительства школ, расходы на эти цели не снижаются. Он также призвал не гнаться за объемами в ущерб качеству при строительстве объектов.

Он также подчеркнул, что власти поставили значимую цель — построить больше 1300 школ. 850 из них уже открыто. В 2023 году в будет открыто еще 400 новых школ.

Также глава государства заявил, что средства на нацпроекты на 2024 год регионы смогут получить и использовать уже сейчас. Они будут погашены в апреле следующего года.

Напомним, выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. На нем кроме депутатов и сенаторов присутствуют участники спецоперации, а также врио глав новых российских территорий.