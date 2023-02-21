Зал встретил улыбками и аплодисментами слова Путина об олигархах

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию , что россияне не пожалели тех, кто потерял яхты и капиталы на Западе. Эти слова зал встретил улыбками и аплодисментами, пишет РБК.

«Вместо того, чтобы расширять производство у нас, в России, средства тратились на поместья, яхты за рубежом. (…) Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов», - заявил Владимир Путин.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. В этом году выступление президента перед парламентариями проходит в Гостином дворе. На нем присутствуют не только представители Госдумы и Совета Федерации, но и приглашенные гости и журналисты.