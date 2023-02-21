За посланием Путина следят телеканалы по всему миру

Прямую трансляцию оглашения послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путин смотря по всему миру. Об этом пишет РИА Новости.
Так, на индийском телеканале TV9 Bharatvarsh за трансляцией следит почти 8 тысяч человек. Также за речью российского лидера следят немецкие, французские каналы, а также ТВ в других странах.
Напомним, выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. Основными темами послания стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка новых территорий.
В своем выступлении президент отметил, что экономика страны оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Кроме того, российская экономика преодолела все риски и вышла на новый цикл роста. Он в частности отметил, что аграрии собрали рекордный урожай, а также снизилась безработица.