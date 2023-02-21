За посланием Путина следят телеканалы по всему миру

Прямую трансляцию оглашения послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путин смотря по всему миру. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, на индийском телеканале TV9 Bharatvarsh за трансляцией следит почти 8 тысяч человек. Также за речью российского лидера следят немецкие, французские каналы, а также ТВ в других странах.

Напомним, выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. Основными темами послания стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка новых территорий.