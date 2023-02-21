В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

За посланием Путина следят телеканалы по всему миру

Елена Прошина

Прямую трансляцию оглашения послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путин смотря по всему миру. Об этом пишет РИА Новости.

За посланием Путина следят телеканалы по всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на индийском телеканале TV9 Bharatvarsh за трансляцией следит почти 8 тысяч человек. Также за речью российского лидера следят немецкие, французские каналы, а также ТВ в других странах.

Напомним, выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. Основными темами послания стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка новых территорий.

В своем выступлении президент отметил, что экономика страны оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Кроме того, российская экономика преодолела все риски и вышла на новый цикл роста. Он в частности отметил, что аграрии собрали рекордный урожай, а также снизилась безработица.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий