«Низкий поклон»: Путин обратился к аграриям

Многие отрасли показали значительный рост в прошлом году, а сельхозпроизводителям собрали рекордный урожай, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

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По словам президента, несмотря на западные санкции, Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержала бизнес.

«Многие базовые, гражданские отрасли экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. В прошлом году наше сельхозпроизводство показало двузначные темпы роста. Спасибо большое, низкий поклон сельхозпроизводителям! Российские аграрии собрали рекордный урожай», - сказал в ходе выступления Путин.

Президент пообещал и дальше развивать экономику, наращивать объемы производства.

Напомним, 18-е обращение президента к Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Послания не являются правовыми актами, а носят рекомендательный характер. Однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив, так как президент озвучивает правительству конкретные поручения.

В этом году кроме депутатов и сенаторов на оглашении присутствуют участники спецоперации, а также врио глав новых территорий.