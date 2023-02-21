В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
16 минут назад

«Низкий поклон»: Путин обратился к аграриям

Елена Прошина

Многие отрасли показали значительный рост в прошлом году, а сельхозпроизводителям собрали рекордный урожай, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

«Низкий поклон»: Путин обратился к аграриям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, несмотря на западные санкции, Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержала бизнес.

«Многие базовые, гражданские отрасли экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. В прошлом году наше сельхозпроизводство показало двузначные темпы роста. Спасибо большое, низкий поклон сельхозпроизводителям! Российские аграрии собрали рекордный урожай», - сказал в ходе выступления Путин.

Президент пообещал и дальше развивать экономику, наращивать объемы производства.

Напомним, 18-е обращение президента к Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Послания не являются правовыми актами, а носят рекомендательный характер. Однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив, так как президент озвучивает правительству конкретные поручения.

В этом году кроме депутатов и сенаторов на оглашении присутствуют участники спецоперации, а также врио глав новых территорий.

После послания Путина, 22 февраля, Совет Федерации и Госдума проведут внеплановые заседания. На них планируется обсудить интеграцию новых регионов в российское правовое поле, законы об этом должны быть приняты до 1 марта.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий