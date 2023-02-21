«Низкий поклон»: Путин обратился к аграриям

Многие отрасли показали значительный рост в прошлом году, а сельхозпроизводителям собрали рекордный урожай, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.
По словам президента, несмотря на западные санкции, Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержала бизнес.
«Многие базовые, гражданские отрасли экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. В прошлом году наше сельхозпроизводство показало двузначные темпы роста. Спасибо большое, низкий поклон сельхозпроизводителям! Российские аграрии собрали рекордный урожай», - сказал в ходе выступления Путин.
Президент пообещал и дальше развивать экономику, наращивать объемы производства.
Напомним, 18-е обращение президента к Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Послания не являются правовыми актами, а носят рекомендательный характер. Однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив, так как президент озвучивает правительству конкретные поручения.
В этом году кроме депутатов и сенаторов на оглашении присутствуют участники спецоперации, а также врио глав новых территорий.
После послания Путина, 22 февраля, Совет Федерации и Госдума проведут внеплановые заседания. На них планируется обсудить интеграцию новых регионов в российское правовое поле, законы об этом должны быть приняты до 1 марта.