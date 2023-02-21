Путин дал обещание по развитию новых территорий

Российские власти уже начали и будут дальше наращивать программу новых субъектов федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы уже начали и будем наращивать программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации», - сказала глава государства.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места. Президент также пообещал сделать все, чтобы в новые регионы РФ вернулся долгожданный мир и безопасность людей была обеспечена.

Выступление президента перед парламентариями проходит в Гостином дворе. По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Также в этом году на мероприятие приглашены участники спецоперации на Украине.