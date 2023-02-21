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30 минут назад

Путин дал обещание по развитию новых территорий

Елена Прошина

Российские власти уже начали и будут дальше наращивать программу новых субъектов федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

Путин дал обещание по развитию новых территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже начали и будем наращивать программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации», - сказала глава государства.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места. Президент также пообещал сделать все, чтобы в новые регионы РФ вернулся долгожданный мир и безопасность людей была обеспечена.

Выступление президента перед парламентариями проходит в Гостином дворе. По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Также в этом году на мероприятие приглашены участники спецоперации на Украине.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что иностранная пресса на мероприятие приглашаться не будет, т.к. нет такой практики. Однако позднее стало известно, что аккредитованы будут зарубежные СМИ, представляющие дружественные России страны.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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