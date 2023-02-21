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24 минуты назад

Путин оценил оснащение ядерных сил России

Lenta.ruиещё 1

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет более 91 процента, сообщил президент России Владимир Путин в ходе во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин оценил оснащение ядерных сил России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что необходимо выйти на такой же уровень оснащения по всем компонентам Вооруженных сил России.

Также президент подчеркнул, что отличившиеся военные кадры следует в приоритетном порядке выдвигать на вышестоящие должности. По его словам, офицеры и сержанты должны быть востребованы на всех уровнях власти.

Политика,Армия,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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