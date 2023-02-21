Путин оценил оснащение ядерных сил России

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет более 91 процента, сообщил президент России Владимир Путин в ходе во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

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Он отметил, что необходимо выйти на такой же уровень оснащения по всем компонентам Вооруженных сил России.