После слов Путина о жителях Донбасса встал весь зал

После произнесение президентом РФ Владимиром Путиным слов о жителях Донбасса весь зал встал. Речь он произнес в ходе своего послания Федеральному Собранию. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

Российская лидер заявил, что жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей Родиной.

«Низкий им поклон», — подчеркнул президент.

Кроме того Путин, обращаясь к жителям Донбасса, заявил, что на референдумах они сами определили свое будущее.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Владимир Путин до сегодняшнего дня не выступал с посланием после начала проведения спецоперации. Оглашение послания проходит каждый год, однако в 2022 году оно не состоялось.

Президент страны в конце прошлого года обратил внимание на интенсивную динамику событий. Глава государства сообщил, что ситуация требует дополнительного анализа и времени. Путин пообещал выступить в начале 2023 года.