Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе. Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

Глава государства подчеркнул, что жители Донбасса сами определили свое будущее. Несмотря на угрозы и террор они решили быть с Россией, «со своей Родиной». После объявления президентом минуты молчания присутствующие парламентарии и гости встали со своих мест.

Напомним, что оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.