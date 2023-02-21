Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе. Трансляция мероприятия ведется на Rutube.
Глава государства подчеркнул, что жители Донбасса сами определили свое будущее. Несмотря на угрозы и террор они решили быть с Россией, «со своей Родиной». После объявления президентом минуты молчания присутствующие парламентарии и гости встали со своих мест.
Напомним, что оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.
Президент ежегодно обращается к Федеральному Собранию в соответствии с Конституцией. Оно касается текущего положения в стране и главных направлений во внутренней и внешней политике. В 2022 году Путин не оглашал послание. Позднее он объяснил это динамично изменяющейся ситуацией и необходимостью дополнительного времени на анализ событий.