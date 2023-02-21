Путин: Россия не воюет с украинским народом

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия не воюет с народом Украины, который стал заложником киевского режима. Прямую трансляцию послания опубликовал на Rutube канал «Россия 24».
По словам главы государства, Запад реализовывает на Украине проект «анти-Россия», который был направлен на разжигание войны. При этом украинский народ по сути был взят в заложники.
«Мы не воюем с народом Украины, он сам стал заложником киевского режима», - заметил Владимир Путин.
Он также констатировал, что Киев и западные элиты превратили людей в расходный материал.
«О людях никто не думал, их готовили на заклание и, в конце концов, превратили в расходный материал. Печально, страшно об этом говорить, но факт», - заявил он.
Выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. На нем присутствуют как парламентарии, так и приглашенные гости и журналисты.
В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. Самым длинным за все годы стало послание Федеральному собранию, которое президент огласил 1 марта 2018 года. Оно продлилось 1 час 55 минут.