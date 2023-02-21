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41 минуту назад

Путин: Россия не воюет с украинским народом

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия не воюет с народом Украины, который стал заложником киевского режима. Прямую трансляцию послания опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин: Россия не воюет с украинским народом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, Запад реализовывает на Украине проект «анти-Россия», который был направлен на разжигание войны. При этом украинский народ по сути был взят в заложники.

«Мы не воюем с народом Украины, он сам стал заложником киевского режима», - заметил Владимир Путин.

Он также констатировал, что Киев и западные элиты превратили людей в расходный материал.

«О людях никто не думал, их готовили на заклание и, в конце концов, превратили в расходный материал. Печально, страшно об этом говорить, но факт», - заявил он.

Выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. На нем присутствуют как парламентарии, так и приглашенные гости и журналисты.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. Самым длинным за все годы стало послание Федеральному собранию, которое президент огласил 1 марта 2018 года. Оно продлилось 1 час 55 минут.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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