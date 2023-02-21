Путин поблагодарил народ России

Президент России Владимир Путин поблагодарил весь народ России за мужество и героизм. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого доступна на Rutube.

«Все мы гордимся, что наш многонациональный народ занял принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, в этой поддержке проявился настоящий патриотизм», — сказал президент.

Выступление Путина перед парламентариями проходит в Гостином дворе в Москве. На оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат парламента. В этом году туда также пригласили участников специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.

Президент ежегодно обращается к Федеральному Собранию в соответствии с Конституцией. Оно касается текущего положения в стране и главных направлений во внутренней и внешней политике. Впервые Путин обратился с посланием 8 июля 2000 года. Самое длинное обращение президент огласил в 2018 году — тогда оно заняло 1 час 55 минут.