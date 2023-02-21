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46 минут назад

«Посмотрите священное писание»: Путин высказался об однополых браках

Елена Прошина

В вопросах однополых браков лучше обратиться к священным писаниям всех мировых религий: там все написано. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, пишет ТАСС.

По словам Путина, священные тексты на Западе подвергаются сомнению, а издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляется чуть ли не нормой. Он также подчеркнул, что священников принуждают благословлять однополые браки

«Хочется сказать: посмотрите священное писание, там все сказано. В том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога», - подчеркнул глава государства.

По этом, по его словам, целью таких действий выбирается молодежь, которой постоянно лгут и извращают факты.

Напомним, 18-е обращение президента к Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. На нем кроме депутатов и сенаторов присутствуют участники спецоперации, а также врио глав новых российских территорий.

Путин высказался о третьем поле

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание будут тщательно изучать во всем мире. Он также добавил, что приоритетными темами для президента является спецоперация, социально-экономическая политика, забота о людях, сбережение русского народа.

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