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48 минут назад

Путин: Россию нельзя победить на поле боя

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Прямую трансляцию послания опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что чем более дальнобойные системы будут поставляться Украине, тем дальше России придется отодвигать угрозу от своих границ.

В 2023 году выступление президента перед парламентариями решили провести в Гостином дворе.

В ходе послания Путин рассказал, что Запад потратил на военную помощь Украине уже 150 миллиардов долларов и поток денег не уменьшается.

Политика,Видео,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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