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52 минуты назад

Путин озвучил траты Запада на Украину

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Запад потратил на военную помощь Украине уже 150 миллиардов долларов, не считаясь с последствиями и человеческими жертвами. Прямую трансляцию послания опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что поток денег для Киева не уменьшается.

Президент сослался на оценки американских экспертов, согласно которым в результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.

«Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос», - сказал Путин.

В 2023 году выступление президента перед парламентариями пройдет в Гостином дворе. В Кремле рассказывали, что основными темами послания станут спецоперация, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян.

Политика,Видео,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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