Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Запад потратил на военную помощь Украине уже 150 миллиардов долларов, не считаясь с последствиями и человеческими жертвами. Прямую трансляцию послания опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что поток денег для Киева не уменьшается.

Президент сослался на оценки американских экспертов, согласно которым в результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.

«Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос», - сказал Путин.