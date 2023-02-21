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55 минут назад

Путин: Запад открыл путь нацистам в Германии

Никита Бородкин

В 30-е годы прошлого века Запад открыл путь нацистам в Германии, а теперь делает это на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведет телеканал «Россия 24».

Путин: Запад открыл путь нацистам в Германии
Фото: ТАССТАСС

«Проект Украины начал взращиваться еще в XIX веке, еще в Австро-Венгрии, чтобы оторвать исторические земли от России, все повторяется. Ничего нового нет, никакой новизны», — заявил Путин.

Выступление Путина перед парламентариями проходит в Гостином дворе в Москве. На оглашении послания присутствуют депутаты Госдумы и Совета федерации. В этом году туда также пригласили участников специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран, представителей медиа из недружественных стран не приглашали.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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