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1 час назад

Путин обвинил Запад в развязывании войны

Елена Прошина

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что это Запад развязал войну, а Россия, использует силу, чтобы ее остановить. Об этом пишет ТАСС.

В своей речи президент подчеркнул, что это Запад выпустил джинна из бутылки, в результате целые регионы погрузились в хаос. Еще в 2014 году против Донбасса Киев бросил и артиллерию, танки и самолеты, а в 2015 году вновь была попытка прямой атаки на Донбасс. По словам Путина, все это полностью противоречило резолюциям ООН.

«Все делали вид, что ничего не происходит, это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее закончить», - подчеркнул Путин.

Напомним, выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания проходит в Гостином дворе. Впервые президент России Владимир Путин обратился к парламентариям 8 июля 2000 года.

Путин рассказал о причинах начала спецоперации

Самым длинным за все годы стало послание в 2018 году. Оно продлилось 1 час 55 минут. В этом году в сетке вещания телеканалов на выступление главы государства отведен один час. Пресс-секретарь президента Владимир Путин назвал это формальностью.

На следующий день обе палаты парламента проведут внеплановые заседания. В 20.00 соберутся депутаты Госдумы, а в 15.00 пройдет заседание Совета Федерации.

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