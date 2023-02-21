Путин высказался о делении на цивилизованные и остальные страны

Делить страны на так называемые цивилизованные и остальные нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, передают «Известия».

Кроме того, российский лидер указал на то, что

западные элиты «превратились в символ тотальной беспринципной лжи».

Путин подчеркнул, что Россия готова была конструктивно вести диалог с западными странами и выступала за работу над совместной системой безопасности.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Владимир Путин до сегодняшнего дня не выступал с посланием после начала проведения спецоперации. Оглашение послания проходит каждый год, однако в 2022 году оно не состоялось.

Президент страны в конце прошлого года обратил внимание на интенсивную динамику событий. Глава государства сообщил, что ситуация требует дополнительного анализа и времени. Путин пообещал выступить в начале 2023 года.