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1 час назад

Путин: мы помним о потугах Украины заполучить ядерное оружие

Алиса Селезнёва

Москва делала все возможное, чтобы решить конфликт на Донбассе миром, однако западные страны поощряли стремление Киева к военным действиям. Украинские власти тянули время, обучали и вооружали войска и высказывали намерение получить ядерное оружие, заявил сегодня в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, прямая трансляция которого доступна на Rutube.

Путин заявил о «потугах» Киева получить ядерное оружие
Фото: ТАССТАСС

Выступление президента перед парламентариями проходит в Гостином дворе. По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в 2023 году среди них будут участники СВО. В Кремле сообщили, что послание аккредитованы зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. При этом журналистов из недружественных стран не приглашали.

В ходе оглашения послания Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия делала все возможное, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Однако, по его словам, Запад «занимался крючкотворством» и закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева. А обещания и заявления западных политиков о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью.

«Словно гордятся и упиваются своим вероломством, называя нормандский формат спектаклем», - отметил Путин.

При этом глава государства обратил внимание на то, что переговоры Киева с Западом о поставках систем ПВО, боевых самолетов и другой техники велись еще до начала СВО, как и «натаскивание» в западных военных академия украинских офицеров.

«Мы помним и о потугах Украины заполучить ядерное оружие», - заметил президент России.

Напомним, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который предусмотрен Будапештским меморандумом. Он объявил, что собирает для консультаций страны-участницы документа, созвать их было поручено министру иностранных дел.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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