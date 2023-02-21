Песков заявил о продолжающейся враждебной политике США в отношении РФ

Вашингтон продолжает вести враждебную политику по отношению к Москве, заявил во вторник в эфире телеканала "Звезда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США продолжают враждебную к нам политику. Это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал он, комментируя в том числе визит американского президента Джо Байдена на Украину.
Представитель Кремля призвал не преувеличивать значение этого события для российской повестки дня. По его мнению, даже такой визит не может "перетянуть одеяло" внимания или "оттенить" послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Байден посетил Киев в понедельник, причем визит не только не анонсировался, но и до последнего держался в тайне. С 20 по 22 февраля президент США посещает Польшу, он встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран бухарестской "девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).