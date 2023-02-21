Россия очень внимательно наблюдала за визитом президентом США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что визит американского лидера на Украину не является экстраординарным событием для России. Он подчеркнул, что президент не будет лично следить за событиями и речью Байдена в Польше. Российскому лидеру доложат основные тезисы.

По его мнению, вероятнее всего, события в Польше будут представлять собой продолжение концентрации русофобии и «взаимного убеждения в новых поставках вооружений», а также еще большего нагнетания напряженности в обществе.